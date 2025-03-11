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Франция готова защищать порты ЕС от российской угрозы

17:02 834

Франция готова предоставить свои субмарины для противодействия российской угрозе, которая существует для европейских портов. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, выступая на открытии парижского «Форума по обороне и стратегии».

«Нам и Нидерландам, крупнейшим гражданским портам Европы, вместе с нашими бельгийскими друзьями приходится решать проблему минной войны, проблему гибридных угроз - будь то террористические или спонсируемые государством - для наших портовых экономик, и это привело к совместным программам по минной войне нового поколения. Наряду с Норвегией, Великобританией и другими странами, вы занимаете место в первом ряду, так сказать, в борьбе с российской подводной угрозой, на которую, как мы все знаем, не повлияла война в Украине, но которая остается главной угрозой для Европы и за ее пределами», - сказал Лекорню, обращаясь к своему голландскому коллеге, который также присутствовал на церемонии открытия.

В связи с этим министр выразил уверенность во французских подводных лодках класса «Барракуда», заявив, что Париж «хочет наладить стратегическое партнерство, основанное на доктрине и анализе, чтобы иметь гораздо больше оперативной совместимости».

Он добавил, что Европе «следует взять в свои руки» решение вопросов, связанных с противостоянием в сфере высоких технологий, милитаризации космоса и морских недр.

«Дело даже не столько в российской угрозе, сколько в непредсказуемости американского партнера. Сегодня российская угроза сильнее, чем когда-либо, и в то же время, если американцы изменят свою позицию по вопросам обороны европейского континента и направят больше внимания на Индо-Тихоокеанский регион, это, очевидно, заставит задуматься о том, что мы, европейцы, можем сделать», - сказал Лекорню.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал РФ угрозой для его страны и ЕС в целом, чем обосновал наращивание военных расходов и распространение французского ядерного оружия в странах Евросоюза.

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