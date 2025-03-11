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Армения хочет у Индии больше оружия

17:31 1670

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван заинтересован в закупках индийских вооружений.

Министр дал интервью индийскому изданию Wion, отметив, что Армения уделяет большое внимание оборонной сфере. При этом закупки не направлены против интересов третьих стран.

В январе стало известно, что Армения заказала крупную партию 155-миллиметровых гаубиц Trajan, которые поступят заказчику в течение ближайших нескольких месяцев.

Напомним, что с 2022 года Армения заказывает у Индии широкий ассортимент вооружений, в который входят реактивные системы залпового огня Pinaka, зенитно-ракетные комплексы Akash, системы противодействия беспилотникам, радары, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы и многое другое.

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