Армения хочет у Индии больше оружия
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван заинтересован в закупках индийских вооружений.
Министр дал интервью индийскому изданию Wion, отметив, что Армения уделяет большое внимание оборонной сфере. При этом закупки не направлены против интересов третьих стран.
В январе стало известно, что Армения заказала крупную партию 155-миллиметровых гаубиц Trajan, которые поступят заказчику в течение ближайших нескольких месяцев.
Напомним, что с 2022 года Армения заказывает у Индии широкий ассортимент вооружений, в который входят реактивные системы залпового огня Pinaka, зенитно-ракетные комплексы Akash, системы противодействия беспилотникам, радары, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы и многое другое.