Будапешт лишился российской нефти после удара по «Дружбе»

«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» в Орловской области РФ, обеспечивающей управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ, массированную атаку организовали спецслужбы и подразделения украинской армии.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что нефтепровод «Дружба» стал одной из целей атаки украинских беспилотников.

*** 17:41

Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком.

«Венгрия расценивает атаку Украины на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет», — отметил Сийярто.

Министр добавил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» могут возобновиться после ремонта. Предположительно, это произойдет к вечеру вторника.