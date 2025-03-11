USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Будапешт лишился российской нефти после удара по «Дружбе»

обновлено 18:20
18:22 1798

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что нефтепровод «Дружба» стал одной из целей атаки украинских беспилотников.

Как сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ, массированную атаку организовали спецслужбы и подразделения украинской армии.

«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» в Орловской области РФ, обеспечивающей управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении.

*** 17:41

Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком.

«Венгрия расценивает атаку Украины на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет», — отметил Сийярто.

Министр добавил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» могут возобновиться после ремонта. Предположительно, это произойдет к вечеру вторника.

Что обсуждают американцы и украинцы в Джидде
Что обсуждают американцы и украинцы в Джидде обновлено 19:07
19:07 9530
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
10:57 6259
Армения хочет у Индии больше оружия
Армения хочет у Индии больше оружия
17:31 1671
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана новость дополнена
17:07 3657
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 3816
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 4511
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 4230
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 5769
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 3912
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 5505
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 3601

ЭТО ВАЖНО

Что обсуждают американцы и украинцы в Джидде
Что обсуждают американцы и украинцы в Джидде обновлено 19:07
19:07 9530
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
10:57 6259
Армения хочет у Индии больше оружия
Армения хочет у Индии больше оружия
17:31 1671
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана новость дополнена
17:07 3657
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
Украинцы атаковали стратегические объекты русских
16:18 3816
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
10:40 4511
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает
Западная разведка: Путин выдвигает «невыполнимые требования». Кремль все отрицает обновлено 16:14
16:14 4230
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда
Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда новость дополнена; видео
15:40 5769
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе фото; обновлено 15:20
15:20 3912
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 5505
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
В Украине атаку дронов на Россию назвали «сигналом Путину»
14:35 3601
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться