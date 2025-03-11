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Северная Корея расширяет военные заводы

17:48 730

Крупнейшие предприятия Северной Кореи, занимающиеся производством снарядов и ракет, увеличили свои площади за последние три года. Это подтверждают спутниковые снимки, проанализированные The Moscow Times.

По данным издания 38 North, в производстве вооружения для России могут участвовать около 20 заводов КНДР. Среди основных поставщиков называют три предприятия: завод № 125 в Пхеньяне, Тэсонский машиностроительный завод и завод № 26 в провинции Чагандо.

Завод № 125 – одно из крупнейших предприятий по производству боеприпасов в стране. Его точное местонахождение неизвестно, но южнокорейская разведка связывает его с промышленной зоной Чхонъгкэ-дон на северо-западе Пхеньяна. С 2021 по 2025 год площадь застройки этой территории увеличилась почти в 2,5 раза – с 2,5 до 6 кв. км.

Тэсонский машиностроительный завод специализируется на производстве ракет средней дальности. Часть его мощностей расположена в подземных тоннелях. Анализ спутниковых снимков показывает, что в 2023–2024 годах предприятие прошло модернизацию: у входов в тоннели появились строительные материалы, а некоторые наземные здания демонтировали.

Завод № 26 в Чагандо также частично размещён под землёй, что затрудняет оценку его масштабов. Спутниковые снимки за март 2025 года не фиксируют значительных изменений на поверхности.

Кроме того, с увеличением военных поставок в Россию связывают активное расширение Кумсонгского тракторного завода в Кангсо, где производят транспортные установки для крылатых ракет. Площадь его застройки с 2021 по 2025 год увеличилась в три раза.

Рост военной промышленности КНДР также подтверждается данными о модернизации завода имени 11 февраля в Хамхыне, где производятся ракеты малой дальности класса «Хвасон-11».

Военные аналитики подчёркивают, что северокорейские системы способны конкурировать с западными аналогами по дальности стрельбы. В частности, 170-мм установки Koksan могут поражать цели на расстоянии до 60 км. Также у КНДР есть реактивные системы залпового огня KN-09 с дальностью 220 км и KN-25 калибром 600 мм – это значительно больше, чем у российских «Смерча» и «Торнадо-С» (220 мм).

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