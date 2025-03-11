Вашингтон против антироссийских формулировок в G7

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон выступает против антироссийских формулировок в коммюнике G7, поскольку они затрудняют урегулирование конфликта между Россией и Украиной, сообщает Reuters.

«Антагонистические формулировки иногда мешают привлечению сторон к переговорам, особенно учитывая, что сейчас мы — единственные, кто, похоже, способен сделать такие переговоры возможными», — отметил Рубио.

Он также выразил уверенность, что в итоге страны «Большой семерки» смогут согласовать документ, который будет «значимым и объединяющим».