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Между США и Канадой накаляются страсти

18:31 1233

Президент США Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на канадскую сталь и алюминий до 50% в ответ на введенный провинцией Онтарио 25-процентный налог на электроэнергию для США. Об этом он написал в TRUTH Social.

Кроме того, он потребовал от Канады немедленного снижения пошлин на американскую молочную продукцию, назвав их «возмутительными», и пригрозил существенно увеличить тарифы на автомобили, что, по его словам, может «закрыть» канадский автопром.

Трамп также заявил, что США фактически субсидируют Канаду более чем на $200 млрд в год и назвал единственным решением возможное вхождение Канады в состав США. «Единственный логический выход — чтобы Канада стала нашим драгоценным штатом», — подчеркнул он.

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