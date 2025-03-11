Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Решение о запрете с 9 по 11 марта всех демонстраций в стамбульском районе Шишли поначалу вызвало недоумение в турецком обществе. Но уже вскоре выяснилось, что запрет был направлен на предотвращение возможных провокаций у расположенного в Шишли генерального консульства Сирии в Стамбуле.
В заявлении администрации района сообщается, что различные маргинальные группы координировали через соцсети свои действия и планировали несанкционированную акцию. Предполагается, что под «маргинальными группами» имеются в виду не традиционные алавитские общины, а дистанцирующиеся от них «левые алавитские группы».
Как известно, трагические события в Сирии, приведшие за последние несколько дней к гибели сотен человек, начались в Латакии 6 марта с нападения на силы безопасности, в ходе которого остатки армии бывшего президента Башара Асада убили пятнадцать силовиков.
Впоследствии в Латакии и Тартусе, где компактно проживают представители общины нусайритов (алавитов), начались силовые операции, сопровождавшиеся слухами о массовых убийствах нусайритов.
Базирующаяся в Лондоне сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), известная своими публикациями о ситуации в Сирии, сообщила о тысяче погибших, подчеркнув, что большинство из них были мирными гражданами. Официальный Дамаск не стал отрицать наличие жертв среди гражданского населения, но в то же время назвал озвученные SOHR цифры «завышенными».
Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа объявил о создании независимой следственной группы, пообещав наказать всех виновных в убийствах как военных, совершавших преступления, так и тех, кто был причастен к гибели мирных жителей.
Напомним, что 10 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил по итогам заседания Кабинета министров Турции, что остатки режима Асада и поддерживающие их иностранные государства будут пытаться спровоцировать в регионе новый межконфессиональный конфликт.
Подтвердив, что среди погибших были не только сотрудники сирийских сил безопасности, но и мирные жители, президент отметил, что Анкара уже дала правительству Сирии соответствующие рекомендации.
Как уже отмечалось, Анкара обеспокоена тем, что события в Сирии могут из-за вмешательства внешних сил перекинуться на Турцию. Аналитики напоминают в этой связи, что наиболее значимый шаг в так называемом «алавитском вопросе» был сделан еще в 2009 году, когда турецкое правительство во главе с Эрдоганом предоставило алавитам права, которых они были лишены. В то же время Турция не забывает и горький опыт провокаций в Кахраманмараше в 1978 году и в Сивасе в 1993 году, связанный с этой конфессией.
Хотя сразу после начала событий в Сирии и правительство, и оппозиция Турции призвали к сохранению порядка, небольшие группы попытались организовать в стране акции протеста.
Так, некто Селим Нарлы, называющий себя лидером нусайритского меньшинства, насчитывающего в Турции порядка 350 тысяч человек, собрал в районе Самандаг в Хатае около тридцати человек и не только выступил с угрозами в адрес турецкого государства, но и призвал Израиль помочь в защите общины нусайритов. И хотя правительственные круги в Анкаре не приняли заявления Нарлы всерьез, один только факт упоминания Израиля вызвал в турецких СМИ волну обсуждений.
В разгар сирийского кризиса председатель РНП Озгюр Озель связался с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калыном, чтобы уточнить обстановку. Отметим, что глава MİT и раньше неоднократно общался с председателем РНП, когда речь заходила о попытках смягчить напряженность между правящей партией и оппозицией, и лично посещал штаб-квартиру РНП.
Как пишут журналисты, в ходе последнего разговора Калын подробно проинформировал Озеля о ситуации вокруг Сирии, заверив, что Анкара должным образом предупредила Дамаск о необходимости проявлять осторожность в отношении гражданского населения. После чего РНП направила в приграничный Хатай делегацию из десяти человек.
Намик Тан, депутат парламента от РНП, а также бывший посол Турции в Израиле и США, в заявлении на платформе X выразил обеспокоенность возможным распространением сирийского конфликта на Турцию. Экс-дипломат также отметил, что на государственном уровне информация о начале массовых убийств алавитов и нусайритов в Сирии пока не подтвердилась.
В то же время выступления на митинге в Хатае 10 февраля Али Махира Башарыра, возглавляющего парламентскую фракцию РНП, а также известного своими резкими высказываниями Джемаля Энгиюрта вызвали недовольство в правящих кругах. Анализируя историю фракционной борьбы внутри РНП, а также текущую ситуацию в партии, эксперты полагают, что заявления Башарыра и Энгиюрта, в которых был сделан акцент на религиозную принадлежность алавитов, с Озелем согласованы не были.
На фоне последних событий в Сирии Анкара в мягкой форме требует от Дамаска наказать виновных в гибели гражданского населения.
В то же время в турецких политических кругах формируется мнение, что, даже несмотря на давнюю вражду между Ираном и Израилем, оба эти государства, пусть и преследуя принципиально разные цели, фактически не только работают на ослабление временного правительства аль-Шараа, но и способствуют возможному расколу Сирии.