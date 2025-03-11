Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию

Решение о запрете с 9 по 11 марта всех демонстраций в стамбульском районе Шишли поначалу вызвало недоумение в турецком обществе. Но уже вскоре выяснилось, что запрет был направлен на предотвращение возможных провокаций у расположенного в Шишли генерального консульства Сирии в Стамбуле. В заявлении администрации района сообщается, что различные маргинальные группы координировали через соцсети свои действия и планировали несанкционированную акцию. Предполагается, что под «маргинальными группами» имеются в виду не традиционные алавитские общины, а дистанцирующиеся от них «левые алавитские группы».

Как известно, трагические события в Сирии, приведшие за последние несколько дней к гибели сотен человек, начались в Латакии 6 марта с нападения на силы безопасности, в ходе которого остатки армии бывшего президента Башара Асада убили пятнадцать силовиков. Впоследствии в Латакии и Тартусе, где компактно проживают представители общины нусайритов (алавитов), начались силовые операции, сопровождавшиеся слухами о массовых убийствах нусайритов. Базирующаяся в Лондоне сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), известная своими публикациями о ситуации в Сирии, сообщила о тысяче погибших, подчеркнув, что большинство из них были мирными гражданами. Официальный Дамаск не стал отрицать наличие жертв среди гражданского населения, но в то же время назвал озвученные SOHR цифры «завышенными». Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа объявил о создании независимой следственной группы, пообещав наказать всех виновных в убийствах как военных, совершавших преступления, так и тех, кто был причастен к гибели мирных жителей.

Напомним, что 10 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил по итогам заседания Кабинета министров Турции, что остатки режима Асада и поддерживающие их иностранные государства будут пытаться спровоцировать в регионе новый межконфессиональный конфликт. Подтвердив, что среди погибших были не только сотрудники сирийских сил безопасности, но и мирные жители, президент отметил, что Анкара уже дала правительству Сирии соответствующие рекомендации. Как уже отмечалось, Анкара обеспокоена тем, что события в Сирии могут из-за вмешательства внешних сил перекинуться на Турцию. Аналитики напоминают в этой связи, что наиболее значимый шаг в так называемом «алавитском вопросе» был сделан еще в 2009 году, когда турецкое правительство во главе с Эрдоганом предоставило алавитам права, которых они были лишены. В то же время Турция не забывает и горький опыт провокаций в Кахраманмараше в 1978 году и в Сивасе в 1993 году, связанный с этой конфессией. Хотя сразу после начала событий в Сирии и правительство, и оппозиция Турции призвали к сохранению порядка, небольшие группы попытались организовать в стране акции протеста. Так, некто Селим Нарлы, называющий себя лидером нусайритского меньшинства, насчитывающего в Турции порядка 350 тысяч человек, собрал в районе Самандаг в Хатае около тридцати человек и не только выступил с угрозами в адрес турецкого государства, но и призвал Израиль помочь в защите общины нусайритов. И хотя правительственные круги в Анкаре не приняли заявления Нарлы всерьез, один только факт упоминания Израиля вызвал в турецких СМИ волну обсуждений.