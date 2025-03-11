Сахиба Гафарова в Грузии

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 10-11 марта находилась с официальным визитом в Грузии. В рамках визита спикер встретилась с главой парламента страны Шалвой Папуашвили. Шалва Папуашвили отметил на встрече, что это – первый официальный визит руководителя законодательного органа после проведённых в Грузии парламентских выборов и начала работы парламента нового созыва. Он расценил это как показатель находящихся на высоком уровне дружественных отношений между двумя государствами. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила грузинскую сторону с проведёнными в парламент Грузии выборами и переизбранием Шалвы Папуашвили парламентским спикером. Азербайджан и Грузия – дружественные государства, отметила спикер Милли Меджлиса, процитировав затем слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказавшего, что политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут служить примером для всех соседей.

На встрече говорилось также, что взаимоотношения высокого уровня продолжаются и в парламентском измерении. Собеседники подчеркнули, что межпарламентские связи являются важным компонентом двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, и что между законодательными органами двух стран действительно сложилось очень эффективное сотрудничество. Была отмечена значимость взаимной поддержки и совместной деятельности азербайджанских и грузинских парламентариев на международных платформах. В рамках визита также состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между законодательными собраниями двух государств. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В ходе поездки спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. В беседе президент Грузии выразил уверенность в том, что визит послужит дальнейшему развитию межгосударственных и межпарламентских связей. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за щедрое гостеприимство принимающей стороны и передала президенту Грузии Михаилу Кавелашвили приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Грузии выразил признательность президенту Азербайджана за приветствия и в свою очередь попросил передать свои приветствия ему. Отмечая значение подписанного между парламентами двух государств меморандума о сотрудничестве, спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность, что этот документ внесет вклад в дальнейшее расширение связей. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поблагодарил Азербайджан за оказанную его стране поддержку. Кроме того, собеседники отметили успешное сотрудничество двух стран в трёхстороннем формате и подчеркнули преимущества формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия как для наших государств, так и для региона в целом.