Сахиба Гафарова в Грузии
Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 10-11 марта находилась с официальным визитом в Грузии. В рамках визита спикер встретилась с главой парламента страны Шалвой Папуашвили.
Шалва Папуашвили отметил на встрече, что это – первый официальный визит руководителя законодательного органа после проведённых в Грузии парламентских выборов и начала работы парламента нового созыва. Он расценил это как показатель находящихся на высоком уровне дружественных отношений между двумя государствами.
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила грузинскую сторону с проведёнными в парламент Грузии выборами и переизбранием Шалвы Папуашвили парламентским спикером.
Азербайджан и Грузия – дружественные государства, отметила спикер Милли Меджлиса, процитировав затем слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказавшего, что политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут служить примером для всех соседей.
На встрече говорилось также, что взаимоотношения высокого уровня продолжаются и в парламентском измерении. Собеседники подчеркнули, что межпарламентские связи являются важным компонентом двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, и что между законодательными органами двух стран действительно сложилось очень эффективное сотрудничество. Была отмечена значимость взаимной поддержки и совместной деятельности азербайджанских и грузинских парламентариев на международных платформах.
В рамках визита также состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между законодательными собраниями двух государств. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В ходе поездки спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. В беседе президент Грузии выразил уверенность в том, что визит послужит дальнейшему развитию межгосударственных и межпарламентских связей.
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за щедрое гостеприимство принимающей стороны и передала президенту Грузии Михаилу Кавелашвили приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Грузии выразил признательность президенту Азербайджана за приветствия и в свою очередь попросил передать свои приветствия ему.
Отмечая значение подписанного между парламентами двух государств меморандума о сотрудничестве, спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность, что этот документ внесет вклад в дальнейшее расширение связей.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили поблагодарил Азербайджан за оказанную его стране поддержку.
Кроме того, собеседники отметили успешное сотрудничество двух стран в трёхстороннем формате и подчеркнули преимущества формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия как для наших государств, так и для региона в целом.
Состоялась также встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил удовлетворение дружественными, добрососедскими отношениями между двумя странами, а также тем, что встречные поездки приобрели регулярный характер.
В ходе встречи отмечалось успешное развитие грузино-азербайджанских связей во всех областях, тот факт, что взаимодействие основано на взаимном уважении и доверии, и что оно достигло уровня стратегического партнёрства.
Собеседники также обменялись взглядами на текущую ситуацию в регионе. Было сказано, что для будущего развития региона крайне важно обеспечить прочный мир и стабильность. Они подчеркнули недопустимость применения двойных стандартов, попыток давления на государства, а также несправедливых и предвзятых подходов.
11 марта завершился двухдневный официальный визит в Грузию парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.