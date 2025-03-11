США на грани рецессии

Экономика США, ранее казавшаяся стабильной, оказалась на пороге рецессии из-за усиленной неопределенности, вызванной экономической политикой президента Дональда Трампа, согласно анализу, опубликованному телеканалом CNN.

Фондовые рынки США переживают самый трудный период за последние шесть месяцев: индекс S&P 500 за три недели потерял около 9%. Индекс рыночных настроений CNN («Fear & Greed Index») опустился до уровня «extreme fear» («чрезвычайный страх»).

Экономисты связывают рост беспокойства среди инвесторов с непредсказуемостью тарифной политики Трампа, которая негативно влияет на экономический рост. В начале марта Вашингтон ввел дополнительные 10% пошлин на китайские товары, что привело к ответным мерам со стороны Пекина и увеличило рыночную неопределенность.

Аналитики банка Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США в ближайший год до 20% и предупредили, что риски могут возрасти, если администрация Трампа продолжит политику тарифного давления.