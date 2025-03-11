Израиль и Ливан начинают переговоры о границе
19:31 205
Заместитель спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус объявила о договоренности между Израилем и Ливаном по урегулированию пограничных разногласий.
В интервью телеканалу Al Jadeed дипломат сообщила, что США будут выступать посредниками в этих переговорах.
"Израиль и Ливан согласились начать переговоры для разрешения разногласий по поводу сухопутных границ под эгидой США, — заявила Ортагус. — Мы создали рабочие группы, которые займутся урегулированием остающихся проблем".
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