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Израиль и Ливан начинают переговоры о границе

19:31 205

Заместитель спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус объявила о договоренности между Израилем и Ливаном по урегулированию пограничных разногласий.

В интервью телеканалу Al Jadeed дипломат сообщила, что США будут выступать посредниками в этих переговорах.

"Израиль и Ливан согласились начать переговоры для разрешения разногласий по поводу сухопутных границ под эгидой США, — заявила Ортагус. — Мы создали рабочие группы, которые займутся урегулированием остающихся проблем".

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