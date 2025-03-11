Украина признала слабость F-16 против Су-35

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что эти F-16 — это не самые новые модели и они не способны в полной мере противостоять современным российским истребителям Су-35.

По словам Игната, для эффективного использования F-16 украинским Вооружённым силам необходим комплексный подход, включающий системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также он отметил, что наличие воздушных радаров и других усовершенствованных бортовых систем, как обещали западные союзники, значительно повысило бы боеспособность этих истребителей.

Игнат добавил, что также требуются ракеты класса «воздух-воздух» для повышения эффективности авиации Украины в воздушных боях.