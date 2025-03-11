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Америка решила: Украина должна отдать России территории...
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Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Меркель раскрыла свой взгляд на конец войны в Украине

19:44 173

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конфликт в Украине не может быть решен только военными методами, подчеркнув необходимость дипломатических усилий.

С такими словами она выступила на мероприятии газеты Rheinische Post в Дюссельдорфе 10 марта.

Меркель обвинила президента России Владимира Путина в том, что он "напал на суверенную страну Украину", нарушив международное право и разрушив европейский послевоенный порядок. Однако она отметила, что военные действия не могут привести к долгосрочному решению. "Одних военных методов будет недостаточно", — заявила она.

Экс-канцлер выразила надежду, что ситуация изменится, и Россия с Украиной смогут прийти к мирному соглашению через переговоры. "Политика должна искать решения, объединяя даже кажущиеся непримиримыми позиции", — добавила Меркель.

Она также подчеркнула, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством и выразила уверенность, что Европа, а при возможности и США, должны приложить все усилия для поддержания будущего Украины как суверенной нации.

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