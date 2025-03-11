За что арестовали «филиппинского Трампа»

Этого человека называли «филиппинским Трампом», «самым большим смутьяном Азии» и «одним из самых опасных популистов в мире». А он, в свою очередь, призывал сжечь штаб-квартиру ООН, называл президента Путина своим кумиром, а президента Барака Обаму — «сыном шлюхи». Речь идет о бывшем президенте Филиппин Родриго Дутерте, арестованном по ордеру Международного уголовного суда (МУС) за преступления против человечности.

Дутерте приобрел скандальную известность еще будучи мэром филиппинского города Давао, когда создавал карательные отряды для борьбы с преступностью и наркоторговлей, организовывая внесудебные казни. Так, в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года он пообещал, что, придя к власти, отдаст полиции приказ стрелять в наркоторговцев на поражение и призывал филиппинцев «забыть о правах человека». «Если я попаду в президентский дворец, я сделаю то же самое, что и на посту мэра, - обещал Родриго Дутерте. - Вы, наркоторговцы, грабители и бездельники, лучше убирайтесь. Потому что, став президентом, я всех вас убью». Многие тогда посчитали эти слова предвыборным популизмом, стремлением заручиться голосами маргинальной толпы. Но после прихода к власти Дутерте действительно начал масштабные «зачистки». Полиция и гражданские карательные отряды устраивали по всей стране облавы на наркоторговцев. В Маниле и других городах подозреваемых расстреливали прямо на улицах. Уже через месяц после инаугурации Дутерте мировые СМИ писали, что на Филиппинах убито более 900 человек, а вскоре счет погибших пошел на тысячи. Не говоря уже о том, что по приказу президента были арестованы сотни тысяч граждан Филиппин.

Первоначально США закрывали глаза на происходящее, но под давлением международных правозащитников тогдашний президент Барак Обама призвал Дутерте немедленно остановить внесудебные казни. В ответ филиппинский лидер назвал Обаму «сыном шлюхи», после чего возмущенный глава Белого дома отменил свою встречу с Дутерте на саммите АСЕАН. Катастрофический уровень американо-филиппинских отношений стал меняться с началом первой президентской каденции Дональда Трампа. В декабре 2016 года Дутерте позвонил президенту США, чтобы поздравить его с победой. По заявлению филиппинских властей, разговор лидеров США и Филиппин длился семь минут и был «очень увлекательным». Трамп тогда поддержал борьбу Дутерте с наркоторговлей и даже пригласил его в США. В апреле 2017 года состоялся их второй телефонный разговор, в ходе которого, судя по просочившемуся в СМИ документу, Трамп сказал Дутерте: «Я просто хотел вас поздравить. Я слышал, что вы проделали невероятную работу в борьбе с наркотиками. Многие страны, включая нашу, сталкиваются с этой проблемой, но вы действительно продемонстрировали потрясающий результат».

В то же время международные правозащитные организации продолжали фиксировать массовые убийства, совершенные Дутерте в его «войне с наркотиками». По их данным, за годы правления Дутерте на Филиппинах погибли около 30 тысяч человек, большинство из которых представляли беднейшие слои населения. Когда в 2022 году срок президентских полномочий Дутерте истек, его администрация заявила, что все 6.252 убитых человека являлись «подозреваемыми в наркоторговле». Дутерте оставался безнаказанным даже при своем преемнике, Фердинанде Маркосе-младшем, который пришел к власти, объединившись с дочерью Дутерте, Сарой, занявшей пост вице-президента. Однако этот политический союз быстро распался, и уже к концу 2023 года правительство Фердинанда Маркоса тайно разрешило следователям МУС въехать в страну. А в 2024-м Палата представителей Филиппин начала расследование преступлений Дутерте. Бывший президент отказался давать показания в парламенте, но в октябре прошлого года выступил в Сенате Филиппин, где по-прежнему пользовался значительной поддержкой. «За все успехи и неудачи я несу полную юридическую ответственность, - заявил Дутерте с трибуны Сената. - Все, что полиция делала по моему приказу, — это моя ответственность. Это я должен сидеть в тюрьме, а не те полицейские, которые просто выполняли свою работу». Отметим, что Филиппины являлись членом Международного уголовного суда, однако Дутерте еще до окончания президентской каденции в одностороннем порядке вывел страну из-под юрисдикции МУС. Тем не менее, преступления, за которые Дутерте привлечен к ответственности, имели место в период, когда Филиппины все еще были членом МУС.