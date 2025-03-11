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Генсек НАТО: Усилия Трампа привели к прорыву в переговорах

19:55 1599

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает усилия президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования ситуации в Украине, подчеркнув, что именно благодаря Трампу произошло важное продвижение в переговорах.

Об этом Рютте сообщил на пресс-конференции в Приштине, которая была транслирована пресс-службой НАТО.

"Я поддерживаю позицию президента Трампа по Украине. Его усилия стали решающими для начала переговоров, которые имеют большое значение для украинцев", — сказал Рютте.

Кроме того, он отметил инициативу Великобритании и Франции, предложивших Украине гарантии безопасности после окончания активных боевых действий. Один из возможных вариантов — отправка европейских войск в Украину, однако Рютте подчеркнул, что сначала должно быть достигнуто мирное соглашение, а уже потом можно обсуждать меры по обеспечению стабильного мира.

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