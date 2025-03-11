Генсек НАТО: Усилия Трампа привели к прорыву в переговорах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает усилия президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования ситуации в Украине, подчеркнув, что именно благодаря Трампу произошло важное продвижение в переговорах.

Об этом Рютте сообщил на пресс-конференции в Приштине, которая была транслирована пресс-службой НАТО.