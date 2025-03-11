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Укравший миллионы Гусейнзаде услышал свой приговор

Инара Рафикгызы
19:53 2879

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 36-летнего бизнесмена Зии Гусейнзаде, руководителя компаний PKF Audit Azerbaijan и PKF Audit Consulting, обвиняемого в хищении многомиллионных кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), крупном мошенничестве и использовании поддельных документов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Азада Меджидова, который огласил приговор. Согласно решению суда, Зия Гусейнзаде приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы.

Согласно обвинению, Гусейнзаде подделывал официальные документы и, злоупотребляя служебным положением, совершал мошенничество. Вместе со знакомым, Кянаном Расуловым, он сумел получить кредит в размере 2 миллионов долларов в Европейском банке реконструкции и развития на строительство теплицы площадью 9,6 гектара в селах Еникенд и Пампыгкенд Сальянского района, нанеся банку крупный ущерб.

Кроме того, представляясь руководителем, Гусейнзаде вместе с Зауром Алиевым получил еще один кредит в размере 5 миллионов 600 тысяч евро в том же банке. Также он совместно с Алиевым подделал доверенность, выданную ныне покойному Айдыну Рзаеву, не знавшему о преступных действиях. Используя эту поддельную доверенность, злоумышленники обналичили 30 тысяч манатов.

Гусейнзаде также пообещал Кянану Расулову организовать получение 260 тысяч евро в виде инвестиционного гранта, однако присвоил себе 130 тысяч евро, причинив тем самым ущерб последнему.

На суде Гусейнзаде не признал своей вины по предъявленным обвинениям.

Отметим, что в отношении Гусейнзаде в настоящее время также ведется другое уголовное дело в Бакинском суде по тяжким преступлениям – по жалобе его бывшей возлюбленной, модели Разият Алиевой.

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