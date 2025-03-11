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Санкции США на российский танкерный флот начинают рушиться

19:58 1787

Санкции США против российского танкерного флота начинают терять свою эффективность, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, ряд судов, которые ранее были внесены в черный список, начали погрузку грузов и покинули российские порты. Это произошло впервые за более чем год, что свидетельствует о разрушении санкционного режима.

Спутниковые снимки показывают, что всё больше судов покидают стоянки рядом с портом Находка, где они находились с момента введения ограничений. По предварительным данным, эти танкеры направляются в сторону Китая.

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