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Армяне хотят и в БРИКС

20:03 1358

Армения выражает интерес к получению статуса наблюдателя в БРИКС.

Как сообщил в интервью газете WION министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, страна продолжает стремиться к участию в этой международной организации.

"Мы уже участвуем в работе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Мы по-прежнему заинтересованы в получении статуса наблюдателя в БРИКС и в изучении того, какие преимущества и возможности для нашего региона может предложить этот формат", — отметил Мирзоян.

Напомним, что Армения также является членом Евразийского экономического союза и стремится к интеграции в Европейский Союз.

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