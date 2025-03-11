Армяне хотят и в БРИКС

Армения выражает интерес к получению статуса наблюдателя в БРИКС.

Как сообщил в интервью газете WION министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, страна продолжает стремиться к участию в этой международной организации.

"Мы уже участвуем в работе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Мы по-прежнему заинтересованы в получении статуса наблюдателя в БРИКС и в изучении того, какие преимущества и возможности для нашего региона может предложить этот формат", — отметил Мирзоян.

Напомним, что Армения также является членом Евразийского экономического союза и стремится к интеграции в Европейский Союз.