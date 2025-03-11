Мирзоян о достижениях в переговорах с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью индийскому изданию WION заявил, что страны находятся на последней стадии работы над проектом мирного соглашения.

Он отметил, что это соглашение станет важным шагом к долгосрочному миру и стабильности на Южном Кавказе.

Мирзоян подчеркнул, что успешное завершение разработки и подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном создаст прочную основу для региона. Важными этапами также стали недавние шаги, такие как подписание и ратификация соглашений о работе комиссий, занимающихся делимитацией границы между странами.

Кроме того, Армения предложила Азербайджану совместный механизм взаимного контроля над вооружениями, который также может способствовать укреплению мира. Мирзоян отметил, что все эти шаги являются результатом двусторонних переговоров, и выразил надежду на успешное завершение этого процесса в ближайшем будущем.