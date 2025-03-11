Вэнс о родственнике, воевавшем в ВСУ: «Пусть обращается к маме»

В ответ на обвинения в интервью телеканалу Fox News, Джей Ди Вэнс выразил мнение, что родственный конфликт следует решать напрямую, а не через публичные высказывания.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал критику со стороны своего двоюродного брата Нейта Вэнса, который воевал в составе ВСУ.

«Что касается его критики, я не собираюсь спорить с ним публично, но считаю важным прояснить один момент: почему Нейт решил обратиться ко мне через сенатский офис, а не поговорить с мамой, папой или сестрой?» — сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что этот вопрос касается лично его семьи, и подчеркнул, что продолжает поддерживать связь с ближайшими родственниками Нейта.

Напомним, Нейт Вэнс сражался на Украине с 2022 года, в том числе на самых горячих фронтах, и оставил конфликт незадолго до того, как его двоюродный брат занял должность вице-президента. В последнее время Нейт начал активно критиковать политику Джей Ди Вэнса, в частности после его конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его «полезным идиотом».