Госдеп в ожидании «фантастических новостей для человечества»
21:00 1690
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии проходят "хорошо", сообщает AFP со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По его словам, стороны обсудили "множество вопросов", но собеседник агентства не раскрыл подробности.
Вашингтон настроен оптимистично относительно встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ожидая «фантастических новостей для человечества», заявили в Госдепартаменте США.
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