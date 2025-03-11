USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Америка решила: Украина должна отдать России территории...
Новость дня
Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Госдеп в ожидании «фантастических новостей для человечества»

21:00 1690

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии проходят "хорошо", сообщает AFP со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По его словам, стороны обсудили "множество вопросов", но собеседник агентства не раскрыл подробности.

Вашингтон настроен оптимистично относительно встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ожидая «фантастических новостей для человечества», заявили в Госдепартаменте США.

Пезешкиан Трампа не боится
Пезешкиан Трампа не боится
22:40 397
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре? что израильский аналитик советует президенту Трампу
22:13 971
Русские закрепляются в Судже
Русские закрепляются в Судже все еще актуально
21:11 8998
Итоги переговоров. США возобновляют военную помощь
Итоги переговоров. США возобновляют военную помощь обновлено 22:14
22:14 12948
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 6198
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
21:29 875
Укравший миллионы Гусейнзаде услышал свой приговор
Укравший миллионы Гусейнзаде услышал свой приговор
19:53 2887
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию о развитии ситуации
18:40 5415
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
10:57 7072
Армения хочет у Индии больше оружия
Армения хочет у Индии больше оружия
17:31 2491
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана новость дополнена
17:07 4832

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан Трампа не боится
Пезешкиан Трампа не боится
22:40 397
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре? что израильский аналитик советует президенту Трампу
22:13 971
Русские закрепляются в Судже
Русские закрепляются в Судже все еще актуально
21:11 8998
Итоги переговоров. США возобновляют военную помощь
Итоги переговоров. США возобновляют военную помощь обновлено 22:14
22:14 12948
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
13:06 6198
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
21:29 875
Укравший миллионы Гусейнзаде услышал свой приговор
Укравший миллионы Гусейнзаде услышал свой приговор
19:53 2887
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию о развитии ситуации
18:40 5415
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
10:57 7072
Армения хочет у Индии больше оружия
Армения хочет у Индии больше оружия
17:31 2491
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана
В Польше задержана член международной «органной мафии». Пострадали и граждане Азербайджана новость дополнена
17:07 4832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться