Еврокомиссия призывает страны ЕС готовиться к войнам

"Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить их", — заявил Кубилюс, добавив, что Россия будет готова к конфликту с НАТО в течение пяти лет или даже раньше.

Однако Кубилюс не уточнил, зачем России этот конфликт, а лишь заявил, что "вся Европа является целью российской агрессии", считая все страны региона "прифронтовыми государствами".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что европейская система безопасности "потрясена до основания", и предупредила, что европейцам предстоят "трудные решения" в связи с милитаризацией континента. Она также отметила, что Россия производит больше военной продукции, чем все страны ЕС вместе взятые. В связи с этим, по словам фон дер Ляйен, основную часть предложенного плана Еврокомиссии на 800 миллиардов евро по милитаризации Европы придется финансировать из национальных бюджетов стран ЕС, а также за счет новых госкредитов.