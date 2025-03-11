США против ввода миротворцев в Украину

США отказались поддержать предложение о размещении европейских миротворческих сил в Украине во время переговоров в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, стороны обсудили возможные условия прекращения огня и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Украина выразила готовность к сложным решениям, однако настаивает на гарантиях безопасности перед разоружением своих войск. Переговоры также затронули вопрос прекращения воздушных и морских ударов.

Ранее сообщалось, что во встрече в Париже по Украине принимают участие представители более 30 стран.