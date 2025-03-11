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Америка решила: Украина должна отдать России территории...
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Америка решила: Украина должна отдать России территории...

США против ввода миротворцев в Украину

21:30 1128

США отказались поддержать предложение о размещении европейских миротворческих сил в Украине во время переговоров в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, стороны обсудили возможные условия прекращения огня и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Украина выразила готовность к сложным решениям, однако настаивает на гарантиях безопасности перед разоружением своих войск. Переговоры также затронули вопрос прекращения воздушных и морских ударов.

Ранее сообщалось, что во встрече в Париже по Украине принимают участие представители более 30 стран.

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