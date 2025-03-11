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Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих

21:29 880

Состоялось очередное заседание комиссии, созданной указом президента Ильхама Алиева «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии» от 28 декабря 2011 года. Об этом сообщили в Минфине.

Выступивший на заседании министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что тысячи военнослужащих азербайджанской армии были обеспечены жильем в рамках государственной социальной программы.

Министр сообщил, что в рамках исполнения данного указа до настоящего времени за счет государственных средств жильем были обеспечены 4167 военнослужащих азербайджанской армии, безупречно прослуживших 20 и более лет, и что процесс улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, обеспечения их жильем за счет государственных средств будет продолжен.

На заседании комиссии были распределены 131 полностью отремонтированных квартир, приобретенных за счет государственных средств в Баку и Сумгаите в конце 2024 года.

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