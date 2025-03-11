Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
Состоялось очередное заседание комиссии, созданной указом президента Ильхама Алиева «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии» от 28 декабря 2011 года. Об этом сообщили в Минфине.
Выступивший на заседании министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что тысячи военнослужащих азербайджанской армии были обеспечены жильем в рамках государственной социальной программы.
Министр сообщил, что в рамках исполнения данного указа до настоящего времени за счет государственных средств жильем были обеспечены 4167 военнослужащих азербайджанской армии, безупречно прослуживших 20 и более лет, и что процесс улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, обеспечения их жильем за счет государственных средств будет продолжен.
На заседании комиссии были распределены 131 полностью отремонтированных квартир, приобретенных за счет государственных средств в Баку и Сумгаите в конце 2024 года.