Конституционный суд отклонил апелляцию Джорджеску
Конституционный суд Румынии отклонил протест Кэлина Джорджеску против решения Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его кандидатуру на президентские выборы 4 мая.
Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на источники в суде.
Джорджеску не допущен к участию в выборах.
Центризбирком объяснил отказ решением Конституционного суда от 6 декабря, аннулировавшим предыдущие президентские выборы. В бюро сочли, что Джорджеску нарушил обязанность защищать демократию. Сам он утверждал, что это решение не может применяться к новому избирательному процессу, и требовал регистрации своей кандидатуры.