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Конституционный суд отклонил апелляцию Джорджеску

21:43 495

Конституционный суд Румынии отклонил протест Кэлина Джорджеску против решения Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его кандидатуру на президентские выборы 4 мая.

Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на источники в суде.

Джорджеску не допущен к участию в выборах.

Центризбирком объяснил отказ решением Конституционного суда от 6 декабря, аннулировавшим предыдущие президентские выборы. В бюро сочли, что Джорджеску нарушил обязанность защищать демократию. Сам он утверждал, что это решение не может применяться к новому избирательному процессу, и требовал регистрации своей кандидатуры.

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