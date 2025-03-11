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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Пезешкиан Трампа не боится

11 мартa 2025, 22:40 1588

Иран не будет вести переговоры о ядерном оружии с американским лидером Дональдом Трампом, если он «продолжит угрожать» республике. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает агентство Reuters.

«Я даже не буду вести с вами переговоры под угрозами делайте, что хотите», — отказал президент Ирана. Он уточнил, что отправка Трампом письма высшему руководству страны не может урегулировать сложности в двусторонних отношениях.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с «запугивающими» державами. Его слова прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп направил письмо властям Ирана с предложением о переговорах по новой ядерной сделке.

 

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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Русские закрепляются в Судже
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