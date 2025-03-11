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Израиль ликвидировал командира "Хезболлах" в Ливане

22:00 280

Израильские ВВС нанесли удар по югу Ливана, ликвидировав Хасана Аббаса Эзэддина — командира подразделения противовоздушной обороны «Хезболлах».

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным израильской стороны, операция была проведена в районе Набатии на основе разведданных. Эзэддин, как утверждается, играл ключевую роль в восстановлении подразделения ПВО «Хезболлах», ослабленного ударами израильской авиации.

Израильские военные заявили, что это подразделение пыталось перевооружиться, что представляло угрозу их летательным аппаратам.

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