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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Европа закрывает ворота для мигрантов

11 мартa 2025, 22:44 2232

Европейская комиссия (ЕК) представила план по ускорению депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. Об этом сообщается на сайте ЕК во вторник, 11 марта. План предусматривает, в частности, усиление давления на тех из мигрантов, кто не желает сотрудничать с властями или предоставляет ложную информацию. Им среди прочего грозит сокращение социальных пособий.

Предлагается введение более строгих правил в отношении лиц, которые классифицируются как представляющие угрозу безопасности. Так, например, должны быть расширены основания для их задержания и содержания под стражей.

Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между государствами-членами ЕС в целях ускорения процедур.

Страны ЕС должны также получить возможность размещать лиц, которым отказано в предоставлении убежища, в специальных центрах депортации за пределами союза. При этом необходимо соблюдать стандарты в области прав человека и следить за их выполнением. Несовершеннолетних просителей убежища и семьи с детьми это правило не касается.

Реформа является одним из центральных проектов Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) приветствовала предложение Брюсселя. "Нам нужна эффективная система депортации на европейском уровне", - подчеркнула она.

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