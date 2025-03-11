Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?

Джозеф Эпштейн, научный сотрудник Центра стратегических исследований имени Бегина-Садата при Бар-Иланском университете в Израиле, считает, что президент США Дональд Трамп мог бы без особого труда добиться подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его мнению, стороны уже близки к миру, остаются лишь два нерешенных вопроса — изменение Конституции Армении и открытие Зангезурского коридора. Как утверждает Эпштейн, у США есть «исторический шанс» установить мир между Арменией и Азербайджаном, обеспечив обеим странам не только безопасность, но и экономические выгоды, если Трамп сможет убедить Ереван и Баку поставить точку в многолетнем конфликте. В своей статье, опубликованной в издании Novaya Gazeta Europe, аналитик подчеркивает, что мир на Южном Кавказе принесет пользу и США. Эпштейн уверен, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном поможет Дональду Трампу достичь двух ключевых внешнеполитических целей – укрепить энергетическую безопасность США и получить вместо Китая альтернативные источники редкоземельных металлов.

Эпштейн напоминает, что Армения и Азербайджан ведут переговоры по демаркации границы, в рамках которых Азербайджану в прошлом году уже были возвращены четыре села. В то же время, как считает израильский аналитик, спокойствие в регионе, установившееся после 44-дневной войны, остается довольно хрупким. Ведь после поражения в войне Армения значительно увеличила закупку вооружений и удвоила свой военный бюджет, а Азербайджан в ответ также многократно нарастил военные расходы. Автор отмечает, что так называемый «Срединный коридор», соединяющий Азию с Европой в обход России, проходит через Южный Кавказ, и напоминает, что страны Центральной Азии обладают не только крупными запасами нефти, но и значительными ресурсами природного газа, а также таких редкоземельных элементов, как уран, литий и тантал. «Хотя в настоящее время Срединный коридор проходит через Грузию, опасения по поводу растущих связей Тбилиси с Москвой делают более предпочтительным альтернативный маршрут через Азербайджан и Армению, - пишет Джозеф Эпштейн. - Стоимость этого проекта будет минимальной. Все, что должен сделать Трамп — это помочь решить два нерешенных вопроса, препятствующих миру - предложенные Азербайджаном поправки в Конституцию Армении и создание Зангезурского коридора — транспортного маршрута через территорию Армении, который соединит Азербайджан с его Нахчыванским анклавом». Эпштейн напоминает, что Азербайджан настаивает на исключении из преамбулы Конституции Армении формулировки о «присоединении Карабаха к Армении», как о предварительном условии для подписания мирного договора. По его мнению, Никол Пашинян готов пойти на этот шаг, но подчеркивает, что азербайджанское требование изменить Конституцию Армении является «крайне непопулярным» в армянском обществе, что превращает этот вопрос в главную преграду на пути к миру.

Что же касается Зангезурского коридора, то, по мнению аналитика, этот вопрос «близок к решению». Главным препятствием является тот факт, что подписанное в 2020 году Арменией, Азербайджаном и Россией трехстороннее соглашение предусматривает размещение погранвойск ФСБ РФ для обеспечения безопасности Зангезурского коридора, «несмотря на то, что сегодня обе стороны глубоко не доверяют Кремлю». «Чтобы стимулировать внесение изменений в Конституцию, Трамп мог бы предложить инвестиции в экономику Армении или предоставить Еревану гарантии безопасности, - пишет Эпштейн. — Это позволило бы Пашиняну продемонстрировать, что уступки Баку способствуют сближению Армении с США. Однако выход Еревана из ОДКБ, где доминирует Россия, должен стать предварительным условием для любых американских гарантий безопасности. В то же время Вашингтон должен снять эмбарго на оказание военной и экономической помощи Азербайджану». Что же касается Зангезура, то израильский аналитик предлагает США направить туда своих миротворцев вместо российских. По его мнению, это было бы выгодно для обеих сторон, поскольку для Азербайджана и Армении США являются более предпочтительным вариантом, нежели Россия или Иран, десятилетиями, использовавшими армяно-азербайджанский конфликт в качестве инструмента давления на обе страны. «Оба шага позволят США взять под контроль самую уязвимую часть Срединного коридора», — считает Эпштейн.