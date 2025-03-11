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Америка решила: Украина должна отдать России территории...
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Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Зеленский: «мы готовы полностью прекратить огонь на 30 дней»

22:30 452

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня возможно, если на это согласятся обе стороны.

По его словам, США предложили немедленно сделать первый шаг и установить полный 30-дневный режим прекращения огня по всей линии фронта.

"Настало время для полной правды", — подчеркнул президент Украины.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. 

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