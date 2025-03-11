США ждут паса от России

После встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии госсекретарь Марко Рубио заявил, что теперь решение за Россией.

«Мы передадим это предложение российской стороне и надеемся, что они скажут „да“ миру. Мяч теперь на их стороне», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что президент США стремится к завершению войны, а Украина сделала конкретный шаг в этом направлении. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц добавил, что Киев поддерживает видение мира, предложенное США, и готов к прекращению боевых действий.