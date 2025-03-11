Сборная Азербайджана потерпела обидное поражение в Греции
Сборная Азербайджана по футзалу провела свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2026.
В Афинах наша команда играла с Грецией и проиграла со счетом 2:3, пропустив решающий гол за четыре секунды до финальной сирены.
Подопечные Виталия Борисова проигрывали по ходу матча со счетом 0:2. Однако Кенан Манафов на 33-й минуте сократил разрыв в счете, а за 33 секунды до конца матча восстановил равновесие. Увы, удержать ничейный результат не удалось. Когда на табло горели цифры 39:56 Мариос Нтатис забил победный гол. Обидное поражение.
В первых трех матчах Азербайджан сыграл дома вничью со Швецией (3:3), проиграл в гостях Хорватии (2:9) и сыграл в Баку вничью с Грецией (2:2).
С 2 очками сборная Азербайджана занимает 3-е место в группе. Следующий матч наша команда проведет 11 апреля в Швеции. У занимающей 2-е место Греции 7 очков. За оставшиеся два тура шансов опередить греков и подняться на вторую ступень крайне мало.
Всего 10 групп. Победители напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года. Еще четыре путевки в стыковых матчах разыграют восемь лучших сборных, занявших 2-е места. К 14 командам, прошедшим отбор, добавятся хозяева Евро-2026.