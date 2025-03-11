Сборная Азербайджана потерпела обидное поражение в Греции

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2026.

В Афинах наша команда играла с Грецией и проиграла со счетом 2:3, пропустив решающий гол за четыре секунды до финальной сирены.

Подопечные Виталия Борисова проигрывали по ходу матча со счетом 0:2. Однако Кенан Манафов на 33-й минуте сократил разрыв в счете, а за 33 секунды до конца матча восстановил равновесие. Увы, удержать ничейный результат не удалось. Когда на табло горели цифры 39:56 Мариос Нтатис забил победный гол. Обидное поражение.