USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

В России ответили на предложение о мире

11 мартa 2025, 23:07 2615

Россия не пойдет на перемирие с Украиной, заявили в Госдуме.

Депутат Виктор Соболев считает, что 30-дневная пауза лишь позволит США перевооружить Украину и возобновить боевые действия с новой силой.

Ранее Киев согласился на предложение США о временном прекращении огня, достигнутое по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине обновлено 22:14
11 мартa 2025, 22:14 16709
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию о развитии ситуации
11 мартa 2025, 18:40 6833
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна фото
11 мартa 2025, 23:34 2351
Русские закрепляются в Судже
Русские закрепляются в Судже все еще актуально
11 мартa 2025, 21:11 10505
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
11 мартa 2025, 13:06 6963
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:57 7657
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:40 5257
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:26 2784
Пезешкиан Трампа не боится
Пезешкиан Трампа не боится
11 мартa 2025, 22:40 1592
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре? что израильский аналитик советует президенту Трампу
11 мартa 2025, 22:13 3774
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
11 мартa 2025, 21:29 1546

ЭТО ВАЖНО

Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине обновлено 22:14
11 мартa 2025, 22:14 16709
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию о развитии ситуации
11 мартa 2025, 18:40 6833
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна фото
11 мартa 2025, 23:34 2351
Русские закрепляются в Судже
Русские закрепляются в Судже все еще актуально
11 мартa 2025, 21:11 10505
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
11 мартa 2025, 13:06 6963
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:57 7657
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:40 5257
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:26 2784
Пезешкиан Трампа не боится
Пезешкиан Трампа не боится
11 мартa 2025, 22:40 1592
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре? что израильский аналитик советует президенту Трампу
11 мартa 2025, 22:13 3774
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
Государство обеспечило квартирами азербайджанских военнослужащих
11 мартa 2025, 21:29 1546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться