В России ответили на предложение о мире
11 мартa 2025, 23:07 2615
Россия не пойдет на перемирие с Украиной, заявили в Госдуме.
Депутат Виктор Соболев считает, что 30-дневная пауза лишь позволит США перевооружить Украину и возобновить боевые действия с новой силой.
Ранее Киев согласился на предложение США о временном прекращении огня, достигнутое по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
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