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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Трамп: США не хотят больше тратить деньги на поддержку Украины

обновлено 00:41
00:41 2896

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не хотят расходовать сотни миллиардов долларов на помощь Украине.

По его словам, Вашингтон стремится содействовать прежде всего прекращению кровопролития на Украине. Конфликт уносит жизни россиян и украинцев, сказал Трамп. "Однако это люди, такие же, как вы. Это люди. И мы хотим остановить [военные действия]", - заверил президент, отвечая на вопросы американских репортеров.

"И мы также не хотим раздавать миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы уже потратили [на Украину] $350 млрд", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. "И не было причины... Этой войны никогда бы не случилось, если бы я был президентом [США в предыдущие четыре года]", - утверждал Трамп.

*** 23:38

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным предложение о немедленном прекращении огня.

Трамп заявил, что если Россия примет его инициативу, то 75% пути к урегулированию конфликта будут пройдены, останется только оформить договор и обсудить территориальные вопросы.

Россия не исключает возможность контактов с представителями США в ближайшие дни, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

*** 23:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия проведут встречи по Украине 11 и 12 марта, передает Reuters.

По словам Трампа, Вашингтон надеется, что Москва согласится на прекращение огня. «Мы встретимся с представителями России сегодня и завтра», — отметил он.

Американский лидер также допустил возможность повторного приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

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