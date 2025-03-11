Трамп: США не хотят больше тратить деньги на поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не хотят расходовать сотни миллиардов долларов на помощь Украине.

По его словам, Вашингтон стремится содействовать прежде всего прекращению кровопролития на Украине. Конфликт уносит жизни россиян и украинцев, сказал Трамп. "Однако это люди, такие же, как вы. Это люди. И мы хотим остановить [военные действия]", - заверил президент, отвечая на вопросы американских репортеров.

"И мы также не хотим раздавать миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы уже потратили [на Украину] $350 млрд", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. "И не было причины... Этой войны никогда бы не случилось, если бы я был президентом [США в предыдущие четыре года]", - утверждал Трамп.