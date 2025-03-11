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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Европа о переговорах США и Украины

11 мартa 2025, 23:26 1240

ЕС приветствует сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США.

Об этом в соцсети Х написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мяч теперь на стороне России.

ЕС готов сыграть свою полную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах», - говорится в сообщении.

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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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