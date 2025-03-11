Европа о переговорах США и Украины

ЕС приветствует сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США.

Об этом в соцсети Х написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мяч теперь на стороне России.

ЕС готов сыграть свою полную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах», - говорится в сообщении.