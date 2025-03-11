Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна

11 марта было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как применение пыток, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

На открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты. В начале заседания судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в данном судебном процессе, их права и обязанности. Затем обвиняемый Рубен Варданян отметил, что часть ходатайств, поданных им на предыдущих судебных процессах, не была удовлетворена, и выразил протест против коллегии судей, рассматривающих дело. Защищающий государственное обвинение старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выражая отношение к ходатайству, сказал, что ходатайство аналогичного содержания было рассмотрено на предыдущих судебных процессах и приняты соответствующие решения. Он также подчеркнул, что, согласно уголовно-процессуальному законодательству Азербайджанской Республики, необходимо установить конкретные обстоятельства протеста против судьи и обосновать его. Несмотря на это, Р.Варданян обосновал свой протест не в соответствии с установленными законодательством обстоятельствами, а тем, что его ходатайства не были удовлетворены. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, это не может считаться основанием для протеста. Поэтому прокурор попросил суд оставить протест без рассмотрения. Участвовавшие в заседании суда потерпевшие выразили согласие с позицией стороны обвинения. Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев отказал в удовлетворении протеста, поскольку обвиняемый уже в четвертый раз выражает протест против коллегии судей в одном и том же контексте, каждое из указанных им обстоятельств ранее было детально рассмотрено и принято решение, и на нынешнем процессе не было представлено никакого нового аргумента и обоснования.

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова задала обвиняемому вопросы о минировании ранее находившихся под оккупацией суверенных территорий Азербайджанской Республики, процессе переброски туда оружия из различных мест, в том числе из Армении, его получении, о том, в каком порядке формировались предназначенные для этого финансовые средства, об участии, поддержке, согласии и разрешениях армянского государства, его руководства и высокопоставленных лиц в данном процессе, а также о связях добровольцев и наемников с армянской армией, остававшейся на суверенных территориях Азербайджана и Армении. Обвиняемый отказался отвечать на вопросы. Далее были допрошены свидетели по делу. Председательствовавший на заседании суда Зейнал Агаев перед допросом разъяснил свидетелям их права и обязанности, предусмотренные законодательством, в том числе обязанность говорить только правду. Карабахский армянин Айрапетян Камо Эдуардович, давая показания в качестве свидетеля, сообщил, что Рубен Варданян приехал в Ханкенди через некоторое время после окончания 44-дневной войны. Отметив, что Р.Варданян спонсировал создание отрядов из людей в возрасте 45-50 лет для того, чтобы сражаться против Азербайджана, финансировал их, он сказал: «В эти группировки записалось много молодых людей. Мне было интересно, почему известный в мире бизнесмен, олигарх Рубен Варданян – я не говорю, что он мой враг, нет – оставил свой бизнес и приехал в Карабах?» Свидетель сообщил, что после приезда Рубена Варданяна в Ханкенди при его финансировании на границах территорий, которые Азербайджан вернул в 44-дневной войне, проводились работы по минированию. Он отметил, что эти мины были доставлены в Карабах из Армении по Лачинской дороге. «Проживавшие в Ханкенди армяне также знали, что после приезда Рубена Варданяна работы по минированию на территории Карабаха приняли широкий размах. В школах, вокруг зданий, в лесах и вблизи пустырей были размещены информационные плакаты, связанные с этими минами, в то время как до 44-дневной войны таких плакатов не было», - добавил свидетель. Он сообщил, что при финансировании со стороны Рубена Варданяна были созданы три военных склада: два - в окрестностях Ханкенди, а один - в Аскеране. Дорогу, ведущую к этим складам, охраняли вооруженные лица. На этих складах действовали военнослужащие армии Армении, а также военные, отобранные в Карабахе. В складах были собраны завезенные Рубеном в Карабах большое количество оружия и боеприпасов, а также квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты. В Ханкенди многим было известно об этом, Рубен Варданян агитировал всех армянских жителей вооружаться и сражаться с азербайджанцами. Цель создания Рубеном Варданяном этих вооруженных отрядов заключалась в ведении борьбы против Азербайджана. По словам свидетеля, до приезда Рубена Варданяна в Карабах среди армянских жителей серьезно обсуждался вопрос интеграции в Азербайджан, люди старались наладить связи с Азербайджаном. Многие серьезно задумывались о том, чтобы жить в составе Азербайджана и получить гражданство. Свидетель отметил, что, приехав в город Ханкенди, Рубен Варданян в 2022-2023 годах развернул здесь пропаганду против Азербайджана. «После приезда Рубена Варданяна у армянских жителей усилились враждебные настроения против Азербайджана. Рубен Варданян старался внушить армянам ненависть к азербайджанцам», - сказал он. Затем показания дал другой свидетель-армянин Григорян Мушег Гургенович. Свидетель сказал, что после назначения на должность в пресловутом режиме в Карабахе Рубен Варданян стал собирать отряды наемников. Затем данные лица были привлечены к военным учениям в лагере, расположенном в Ходжалинском районе. «Собрав информацию о специальности тех, кто только что вернулся с военной службы, он привлекал в отряды годных для этого лиц. В основном он привлекал в добровольческие отряды и отряды наемников солдат, имевших военный опыт в радиотехнической сфере.