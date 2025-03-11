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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли

комментарий по горячим следам
Леонид Швец, автор haqqin.az
11 мартa 2025, 23:35 2672

Новости из Саудовской Аравии действительно звучат для Украины обнадеживающе. Не потому, что за раундом переговоров в Джидде последует перемирие - на это рассчитывать особо не приходится. Удалось сделать три важные вещи.

Первая: ситуация острого взаимного раздражения, выплеснувшаяся на исторической встрече в Овальном кабинете 28 февраля, может считаться преодоленной. Нет, большой любви и доверия сторон не будет, но и слава богу - обманываться на этот счет было бы лишним. Ни к чему иллюзии, жесткая реальность: США больше не союзник Украины, готовый помогать ей «столько, сколько потребуется», но на определенную помощь можно рассчитывать, скорее всего, на твердой коммерческой основе. Сделка, которая должна была быть подписана в феврале в Вашингтоне, будет-таки подписана.

Раунд в Овальном кабинете Украина выиграла

Вторая важная вещь: возобновлены приостановленные поставки вооружения и боеприпасов, а также снабжение ВСУ разведывательной информацией. Само по себе решение Трампа наказать Украину, остановив поддержку во время активной стадии боевых действий, вызвало нарекания даже у части республиканцев, настолько оно было низким и мстительным, явно продиктованным желанием поставить на место Зеленского, позволившего себе разговаривать с президентом США не самым почтительным тоном. Запрет снят, но осадочек остался. Для партнеров США это стало сигналом, что лучше полагаться на оружие собственного или неамериканского производства, чем на заказы, сделанные в Америке, поскольку есть прецедент остановки поставок или отключения важных функций, как произошло на поставленных Украине F-16. Пятно в истории и на деловой репутации стереть удастся нескоро.

И, конечно, третье, то, о чем безуспешно пытался говорить в Белом доме Зеленский: Украина согласится на перемирие в любой момент, если на это пойдет Россия, но Россия недоговороспособна и не заслуживает доверия. У Киева тут большой опыт. США хотят получить собственный опыт разговора с русскими? На здоровье.

Мария Захарова, спикер российского МИДа, неоднократно заявляла позицию своего руководства: «Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта, неприемлемы», поскольку «они будут использованы Западом, коллективным Западом или отдельными его представителями, для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша».

Украина выиграла и второй раунд в Джидде

Понятно, Путину сейчас нужно решить непростую задачу. Трамп очень ослабил трансатлантическое единство и показал свою неприязнь к Украине и Зеленскому. Неплохо было бы использовать это обстоятельство для дальнейшего давления на Запад и принуждения к новым уступкам. Но, с другой стороны, как бы не перегнуть и не утратить открывшиеся шансы, продемонстрировав излишнюю неуступчивость. Как сказал Марко Рубио, мяч сейчас действительно на поле России. Продолжит ли она игру или выбьет его в аут?

Украине удалось сделать еще одно важное дело в Джидде: вернуть в разговор со Штатами обсуждение гарантий большого мира, раньше Трамп отпихивался от этой темы и переводил стрелки на Европу.

После яркого выступления в Овальном кабинете, оценки за которое у разных судей радикально отличались, раунд в Джидде украинцы отыграли успешно. Да и Рубио, выглядевший потерянным во время скандала, похоже, смог найти себя в роли ведущей фигуры в американской внешней политике. Надолго ли?

США хотят получить собственный опыт разговора с русскими? На здоровье
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