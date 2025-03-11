Одессу атаковали баллистической ракетой

В результате вечернего обстрела Одессы российскими войсками погибло четыре человека, а также был поврежден сухогруз в порту города.

По информации издания «Думская», Россия выпустила ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью, которая поразила судно под флагом Барбадоса. Судно прибыло из Алжира и было загружено 30 тысячами тонн пшеницы. На борту находилось 12 членов экипажа.

В результате удара возник пожар на судне MJ Pinar, в котором погибли четыре члена экипажа, один моряк получил ранения. Также пострадал сотрудник лоцманской компании, находившийся на борту.

Кроме того, на территории Одесского морского порта зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится оценка разрушений и уточнение информации о пострадавших.