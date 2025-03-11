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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Поляки готовятся транспортировать американское оружие

00:18 828

Варшава готова возобновить транспортировку американского оружия в Украину, сказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

"Я хотел бы сказать, что Польша и ее аэропорт в Ясенке готовы принимать эту помощь и [мы] поддерживаем оперативную готовность [инфраструктуры]. Мы все время готовы к возобновлению американской помощи [для Украины]", - сказал министр, реагируя на итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). В то же время политик предостерег от "ура-оптимистических" настроений после этой двусторонней встречи.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи и обмене разведданными.

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