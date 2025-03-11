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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Макрон: Гарантии безопасности для Украины не могут быть отделены от НАТО

00:49 378

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины не должны быть отделены от НАТО и его возможностей.

Такое мнение было поддержано участниками встречи, которую он провел с начальниками штабов европейских стран, передают Le Figaro и BFMTV.

Макрон призвал военных руководителей около 30 стран начать разработку «плана по определению надежных гарантий безопасности» для Украины в случае мирного соглашения с Россией, сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

В связи с «ускорением мирных переговоров» Макрон отметил необходимость перехода от концепции к плану, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности и установить прочный мир в Украине.

В Европе обсуждают возможность отправки миротворческого контингента в Украину в качестве гарантий безопасности. Однако Россия неоднократно заявляла, что размещение миротворцев НАТО является неприемлемым. В частности, глава МИД России Сергей Лавров заявлял в феврале, что присутствие вооруженных сил стран НАТО под чужим флагом также неприемлемо для России. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

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