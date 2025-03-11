Макрон: Гарантии безопасности для Украины не могут быть отделены от НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины не должны быть отделены от НАТО и его возможностей.

Такое мнение было поддержано участниками встречи, которую он провел с начальниками штабов европейских стран, передают Le Figaro и BFMTV.

Макрон призвал военных руководителей около 30 стран начать разработку «плана по определению надежных гарантий безопасности» для Украины в случае мирного соглашения с Россией, сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.