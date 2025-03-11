Киев о «30-дневном перемирии»

Как стало известно, в совместном заявлении США и Украины говорится о временном прекращении огня продолжительностью 30 дней при условии взаимного согласия со стороны России.

Об этом он написал в Facebook после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, передает "Европейская правда".

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, почему временное прекращение огня в российско-украинской войне имеет важное значение.

По словам Сибиги, такое прекращение огня важно, потому что «это ни в коем случае не замороженный конфликт».

«Речь идет о попытке начать путь к завершению войны справедливым образом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире», — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что важно, что «в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление обмена разведданными между США и Украиной, а также оказание военной помощи Украине».

«Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал от лидеров Украины и США о подписании соглашения по минеральным ресурсам. Более того, оно напрямую связывает это соглашение с обеспечением долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона», — добавил он.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия примет такой шаг.