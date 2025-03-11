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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Киев о «30-дневном перемирии»

01:01 353

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, почему временное прекращение огня в российско-украинской войне имеет важное значение.

Об этом он написал в Facebook после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, передает "Европейская правда".

Как стало известно, в совместном заявлении США и Украины говорится о временном прекращении огня продолжительностью 30 дней при условии взаимного согласия со стороны России.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига

По словам Сибиги, такое прекращение огня важно, потому что «это ни в коем случае не замороженный конфликт».

«Речь идет о попытке начать путь к завершению войны справедливым образом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире», — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что важно, что «в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление обмена разведданными между США и Украиной, а также оказание военной помощи Украине».

«Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал от лидеров Украины и США о подписании соглашения по минеральным ресурсам. Более того, оно напрямую связывает это соглашение с обеспечением долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона», — добавил он.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия примет такой шаг.

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