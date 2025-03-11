Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин

Итак, после многочасовых переговоров Украина приняла предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. И как это понимать? Из того, как это подано в сообщении на сайте украинского президента, следует, что Вашингтон и Киев, договорившись о прекращении огня, по сути, ставят в известность об этом Москву и предлагают ей присоединиться к данному соглашению. Не хватает разве что фразы «а то хуже будет». По некоторым данным, в ближайшие дни в Москву направится спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (про него уже идет слава, что умеет говорить с самим Путиным). Украина и США также договорились сформировать переговорные группы и «немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины». Как они будут разговаривать о мире на двоих, в отсутствие другой воюющей стороны? Тоже ставить ее в известность? США уже обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Реакция Москвы пока неизвестна и может быть не вполне предсказуемой. Ранее представители России (в том числе президент Путин), когда они чисто теоретически соглашались на заключение соглашения о прекращении огня, всякий раз добавляли, что это возможно только в том случае, если при этом будут понятны общие контуры будущего прочного мира. Само по себе прекращение огня вне таких перспектив Москва категорически отвергала.

Между тем пока из сообщений о переговорах в Джидде совершенно ничего не понятно о том, на какие параметры будущего прочного мира согласна Украина. Ни в части своего отношения (нейтралитета) к НАТО, ни в части требований Москвы о демилитаризации, ни в части уступок территорий. Более того, само по себе соглашение о прекращении огня сопряжено с возобновлением американских военных поставок и предоставлением разведданных. Тогда как ранее президент Путин не раз указывал, что одним из основных возражений Москвы против временного прекращения огня является то, что она не хочет, чтобы это время использовалось для восстановления сил ВСУ. Достигнутое американцами и украинцами соглашение застало российскую армию в наступательной фазе в Курской области и не только там. Означает ли это, что теперь Вашингтон и Киев ожидают, что Москва остановит свое контрнаступление в Курской области и оставит часть ее под оккупацией? Вряд ли в Москве разделяют такое видение, если оно и имеется. Другое дело, что от формального согласия Украины на тридцатидневное прекращение огня до фактического прекращения огня может пройти еще какое-то время, которое будет потрачено не только уже на американо-российские консультации, но и на то, чтобы российская армия попыталась завершить выполнение тех задач, которые она перед собой ставила на ближайшее время. Также Украине удалось закрепить в совместном заявлении положение о том, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс. Тогда как Москва до настоящего времени категорически отвергала участие Европы в мирных переговорах, заявляя, что там в общем не с кем разговаривать.

Задачей украинской делегации в Джидде было «перевести стрелки» на Москву, выставив ее, а не Киев, главным «упрямцем» по вопросу заключения мира. Возможно, теперь, перебрасывая мяч на сторону Москвы, в Киеве рассчитывают, что она его отбросит, чем вызовет гнев (и санкции) со стороны Трампа. За спиной Зеленского стоит как раз непримиримая Европа, на которую он теперь опирается. США не поддерживают идею отправки европейских миротворцев на Украину (под гарантии безопасности от Америки). Однако тема «миротворцев» продавливается все более настойчиво. В Европе немало «ястребов» по украинскому вопросу. 11 марта военные чиновники из примерно 30 стран как раз обсудили в Париже возможный формат и мандат этих миротворческих сил, которые, впрочем, уместнее назвать экспедиционным корпусом или силами «по принуждению к миру». Париж и Лондон склоняются к тому, чтобы предоставить им мандат с правом вступать в боевые действия с российской армией в случае «нарушения режима прекращения огня», каковая ситуация создает богатую почву для провокаций и, как следствие, разжиганию войны уже между Россией и Евросоюзом. «Европа должна отвергнуть любую форму демилитаризации Украины», - заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. По его словам, первоочередная задача европейских армий - спроецировать военную доктрину, которая должна стать основой украинской армии на следующие пять, десять лет. В том смысле, что Европе нужна Украина в виде буферного государства против России, вооруженного до зубов. Накануне встречи в Джидде оценки госсекретаря Рубио были довольно сдержанными. По его словам, главная цель делегации США была узнать, на какие уступки Киев готов пойти, чтобы затем уже прояснить позиции Москвы, узнав, насколько возможно сближение. Как выразился госсекретарь, США «в большей степени находятся в режиме выслушивания, чем в режиме высказывания» как с украинцами, так и с россиянами. При этом источники в американской делегации поведали накануне СМИ, что команда Трампа «и слышать ничего не хочет» от Киева о возврате к границам 2014 или даже 2022 года. И тот же Рубио говорит о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. Но добавляет, что «обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует». Очевидно, теперь настает время, когда «американское миротворческое давление» сместится с Киева на Москву.

При этом тот же Ермак, выступив накануне переговоров в Джидде со статьей в британской (это важно, Британия – один из самых решительных союзников Киева) газете The Guardian, снова выставил условием полного прекращения огня предоставление Киеву гарантий безопасности. Хотя уже в Джидду украинская делегация прибыла с планом частичного прекращения огня – в воздухе и на море – который ранее выдвинул французский президент Макрон. Как подчеркивал тогда Ермак, о прекращении огня на суше не может идти и речи. В этом было принципиальное различие между подходами Киева и Вашингтона. Трамп предлагал как раз полное прекращение огня, затем переговоры о долгосрочном мирном урегулировании, а далее отмену военного положения и проведение выборов (лучше, по Трампу, уже без Зеленского). Зеленский же, предлагая прекратить огонь в воздухе и на море, хотел воевать до получения гарантий безопасности от Запада, то есть с «открытой датой». При том, что в воздухе Россия имеет огромное преимущество, а продвижение на суше происходит во многом благодаря этому. К тому же перемирие в воздухе и на море без полного прекращения огня заведомо было бы шатким и может быть сорвано в любой момент. То, что теперь в заявлении по итогам переговоров США и Украины отсутствует оговорка по поводу частичного прекращения огня, а имеется в виду полное прекращение огня, может намекать на то, что в Киеве рассчитывают на то, что безусловное прекращение огня Москва попросту не примет, что облегчит Украине задачу перевести на нее стрелки как на главного упрямца, противодействующего мирному процессу. Оперативно записав свое очередное видеообращение, президент Зеленский выступил совершенно в ином ключе, чем он говорил еще несколько дней назад. Теперь он тоже за полное прекращение огня и перемирие на всей линии фронта. «Мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает». Теперь, по словам Зеленского, США «должны убедить пойти на перемирие и Россию». Мол, а мы посмотрим, как у них это получится.