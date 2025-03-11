Немцы перестали верить американцам

Более 80% немцев больше не считают США надежным партнером для Германии. Согласно опросу социологической службы Forsa, только 15% респондентов назвали США надежным партнером. Это ухудшение мнения по сравнению с предыдущим опросом, когда 24% жителей Германии доверяли США.

Также 60% опрошенных не готовы защищать Германию с оружием в руках в случае военной угрозы. 52% считают, что кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц не будет хорошим канцлером, в то время как его поддерживают лишь сторонники его партии.

Опрос был проведен с 7 по 10 марта среди 1 006 человек.