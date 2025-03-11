USD 1.7000
EUR 1.8453
RUB 1.9383
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Хуситы возобновляют атаки на суда

01:33 407

Хуситы возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях.

Это решение принято с целью оказать давление на Израиль, чтобы он восстановил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

Он отметил, что, поскольку истек срок, предоставленный посредникам для давления на Израиль, хуситы снова запретят проход всех израильских судов в оперативной зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.

Российское наступление прекратилось. Совпадение?
Российское наступление прекратилось. Совпадение?
01:53 1696
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 3702
За что арестовали «филиппинского Трампа»
За что арестовали «филиппинского Трампа» горячая тема
11 мартa 2025, 19:47 3175
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине обновлено 22:14
11 мартa 2025, 22:14 17557
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию о развитии ситуации
11 мартa 2025, 18:40 7282
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна фото
11 мартa 2025, 23:34 3578
Русские закрепляются в Судже
Русские закрепляются в Судже все еще актуально
11 мартa 2025, 21:11 10827
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
11 мартa 2025, 13:06 7217
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:57 7917
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:40 5416
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:26 2946

ЭТО ВАЖНО

Российское наступление прекратилось. Совпадение?
Российское наступление прекратилось. Совпадение?
01:53 1696
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 3702
За что арестовали «филиппинского Трампа»
За что арестовали «филиппинского Трампа» горячая тема
11 мартa 2025, 19:47 3175
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине обновлено 22:14
11 мартa 2025, 22:14 17557
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию
Новая угроза: бунты могут перекинуться в Турцию о развитии ситуации
11 мартa 2025, 18:40 7282
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна
Карабахский армянин раскрыл сенсационные подробности о деяниях Варданяна фото
11 мартa 2025, 23:34 3578
Русские закрепляются в Судже
Русские закрепляются в Судже все еще актуально
11 мартa 2025, 21:11 10827
Сенат бьется за Украину
Сенат бьется за Украину наша корреспонденция
11 мартa 2025, 13:06 7217
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы
Новая национальная идея Азербайджана: реформы, реформы и еще раз реформы статья концептуальная; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:57 7917
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину
Вэнс хочет погубить Украину, Вэнс хочет умереть за Украину не наши метаморфозы; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:40 5416
Схватка за Румынию: Россия или Европа?
Схватка за Румынию: Россия или Европа? главный вопрос; все еще актуально
11 мартa 2025, 10:26 2946
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться