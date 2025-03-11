Хуситы возобновляют атаки на суда

Хуситы возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях.

Это решение принято с целью оказать давление на Израиль, чтобы он восстановил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

Он отметил, что, поскольку истек срок, предоставленный посредникам для давления на Израиль, хуситы снова запретят проход всех израильских судов в оперативной зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.