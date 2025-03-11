Китайская BYD провела ряд важных встреч в Азербайджане

В рамках делового визита в Баку в начале марта делегация компании BYD из Китайской Народной Республики провела обширные встречи с различными компаниями и учреждениями совместно с местным партнером бренда в Азербайджане Electrify Azerbaijan, входящим в состав SARDA Group, и их совместным дочерним предприятием Azerbaijan Energy Automotive Factory.

Во время встречи с BakuBus обсуждались вопросы эксплуатации электрических автобусов BYD, уже находящихся на маршрутных линиях в Баку и его окрестностях, их технического обслуживания и оптимизации операционных процессов. В дополнение к этому в рамках планов по совершенствованию системы общественного транспорта была рассмотрена возможность заказа 200 новых автобусов для города Баку в этом году.

В рамках планов компаний по расширению сотрудничества также состоялись переговоры о подтверждении заказа новых электрических автобусов для Карабахского и Нахчыванского регионов в 2025 году, а также о шагах по созданию современной устойчивой системы общественного транспорта в этих районах. Делегация также посетила местный завод по сборке электрических автобусов Azerbaijan Energy Automotive Factory, который вскоре начнет свою деятельность, и ознакомилась с его производственными площадками. В ходе встреч с представителями Агентства развития экономических зон (IZIA), Сумгаитского химического промышленного парка (SCIP), Сумгаитского технологического парка (STP) и Azertexnolayn обсуждались планы по расширению сотрудничества, а также вопросы производства местных запасных частей.

Согласно плану, в будущем доля местного производства электрических автобусов должна достичь 40 процентов. Это подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества в данной сфере. Учитывая приверженность страны развитию зеленой энергетики, наблюдается тенденция обновления автопарка многих компаний и организаций, что, в свою очередь, поддерживает данную стратегию. В рамках этой инициативы делегация также провела ряд встреч с представителями различных компаний, в ходе которых была представлена подробная информация о пассажирском и коммерческом электрическом транспорте, предлагаемом брендом BYD. Так, в ходе переговоров с одной из крупнейших транспортных компаний страны (Xaliq Faiqoğlu) обсуждалось расширение автопарка компании за счет электрических транспортных средств и возможные перспективы сотрудничества.

Во время встречи с Azərpoçt партнерам были представлены последние модели электрических грузовиков и минивэнов BYD как экологически чистое решение для службы доставки. На встрече с университетом ADA была предоставлена детальная информация о специально разработанных электрических школьных автобусах, предлагающих безопасные и экологически чистые транспортные решения для студентов разного количества в зависимости от размера и модели автобуса.