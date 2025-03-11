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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

В Украине анонсировали новый раунд переговоров с американцами

01:50 676

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал проведение на следующей неделе технического раунда переговоров между американской и украинской делегациями о режиме прекращения огня. Он отметил, что обсуждения будут касаться вопросов, как внедрить режим прекращения огня и обеспечить его соблюдение, сообщают украинские СМИ.

Ермак также подчеркнул, что диалог между США и Украиной будет продолжаться. В рамках этих переговоров на техническом уровне стороны обсудят возможность введения 30-дневного прекращения огня.

Напомним, что 11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины, которые длились около 9,5 часов. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором Украина выразила готовность к предложению США о 30-дневном прекращении огня, а США пообещали возобновить помощь и обмен разведданными. В то же время Зеленский уточнил, что Украина не будет прекращать огонь в одностороннем порядке.

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