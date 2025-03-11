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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Российское наступление прекратилось. Совпадение?

01:53 1697

Российские войска впервые за более чем год перестали наступать в Донбассе и даже утратили контроль над частью захваченных украинских территорий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитический ресурс Deep State.

Отмечается, что прекращение наступления совпало с переговорами между США и Украиной, состоявшимися 11 марта в Саудовской Аравии.

Как пишет агентство, украинские силы постепенно оттесняют российские подразделения на востоке Украины, особенно в районе стратегически важного города Покровск, являющегося ключевым логистическим узлом для снабжения ВСУ в Донецкой области. До этого, начиная с января 2024-го, российская армия находилась в наступлении, захватив в течение года в общей сложности 4 168 кв. км территории. Эта площадь сопоставима с тремя такими городами, как Санкт-Петербург. Наибольшая активность боевых действий пришлась на период с сентября по ноябрь, когда Россия завоевала 56,5% всех территорий, перешедших под ее контроль за прошлый год.

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