Лига чемпионов: «ПСЖ» одолел «Ливерпуль»
Сегодня состоялись четыре ответных матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Центральный матч дня проходил в Ливерпуле, где мерсисайдцы принимали «ПСЖ». После домашнего поражения со счетом 0:1 французам удалось взять реванш. Единственный гол на 12-й минуте забил Усман Дембеле. В оставшееся время, в том числе и в дополнительное, голов забито не было. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «ПСЖ» - 4:1.
«ПСЖ» вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге».
А начинался игровой день в Барселоне. Каталонцы после победы в Лиссабоне над «Бенфикой» принимали португальцев на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и выиграли со счетом 3:1.
Счет во встрече был открыт на 11-й минуте - отличился полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 13-й минуте Николас Отаменди восстановил равновесие. На 27-й минуте Ламин Ямаль блестящим ударом вывел хозяев вперед. На 42-й минуте Рафинья оформил дубль. Общий счет противостояния - 4:1.
В четвертьфинале «Барса», которая не проигрывает уже 17 матчей подряд, сыграет с победителем пары «Боруссия» - «Лилль».
В Милане «Интер» играл с роттердамским «Фейеноордом» и победил 2:1. Общий счет - 4:1.
На 8-й минуте форвард хозяев Маркус Тюрам открыл счет. На 42-й минуте Якуб Модер реализовал 11-метровый - 1:1. На 51-й минуте удачно пробил пенальти Хакан Чалханоглу и принес «Интеру» победу.
В четвертьфинале «Интер» сыграет с «Баварией», которая вновь обыграла «Байер» - 2:0. Общий счет - 5:0.
Счет в матче, проходившем в Леверкузене, был открыт на 52-й минуте - отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 71-й минуте Альфонсо Дэвис удвоил преимущество гостей.