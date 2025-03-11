Лига чемпионов: «ПСЖ» одолел «Ливерпуль»

Центральный матч дня проходил в Ливерпуле, где мерсисайдцы принимали «ПСЖ». После домашнего поражения со счетом 0:1 французам удалось взять реванш. Единственный гол на 12-й минуте забил Усман Дембеле. В оставшееся время, в том числе и в дополнительное, голов забито не было. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «ПСЖ» - 4:1.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге».

А начинался игровой день в Барселоне. Каталонцы после победы в Лиссабоне над «Бенфикой» принимали португальцев на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и выиграли со счетом 3:1.

Счет во встрече был открыт на 11-й минуте - отличился полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 13-й минуте Николас Отаменди восстановил равновесие. На 27-й минуте Ламин Ямаль блестящим ударом вывел хозяев вперед. На 42-й минуте Рафинья оформил дубль. Общий счет противостояния - 4:1.