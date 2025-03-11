Что США и Украина не обсудили в Джидде

Проведение выборов президента Украины или отставка украинского лидера Владимира Зеленского в ходе переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде не обсуждались, заявила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

«Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ в Джидде», — написала она в X.

По итогам встречи Украина согласилась на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня, но при условии принятия и одновременного выполнения этого требования со стороны России. США намерены обсудить с российской стороной в ближайшее время, заявил участвовавший в переговорах советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Москвы и Вашингтона «сегодня и завтра». Он также заявил о планах позвонить российскому коллеге Владимиру Путину на этой неделе.

Кроме того, Вашингтон пообещал возобновить военные поставки и обмен разведданными. В Киеве заявили о возобновлении военной помощи.