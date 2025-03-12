USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Договорняк? Украинские военные уходят из Курска

09:55 3880

Украинские войска, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил, сообщает Forbes.

Две недели назад элитная российская группа беспилотников нарушила украинские линии снабжения. 25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную, но быстро сокращающуюся территорию в Курской области на западе России, пишет издание.

Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины. «Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения, - сообщил один из украинских источников издания. – Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть».

Украинское наступление в Курской области в августе принесло быстрый захват сотен квадратных миль территории. Однако закрепиться на стратегически выгодных рубежах не удалось. Продвижение на север тормозили российские контратаки, на восточном направлении украинские войска столкнулись с 12 000 солдат из Северной Кореи. Президент Украины Владимир Зеленский, имея целью дальнейшие переговоры о прекращении огня, рассматривал возможность обмена территориями.

После прекращения администрацией президента США Дональда Трампа военной поддержки Украины и заморозки обмена разведданными ситуация для украинских военных осложнилась. В Курской области действовала элитная российская группа «Рубикон», специализирующаяся на дронах. Беспилотники этой группы смогли прорывать украинское радиоподавление. В результате дороги к Судже были завалены уничтоженной украинской техникой, российская авиация разбомбила мосты на границе, затрудняя отступление. Накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что «угрозы вокруг наших подразделений в Курской области нет». Однако он не подтвердил, что украинские войска останутся там.

Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 7845
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
11:59 452
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО... обновлено 12:03
12:03 869
Договорняк? Украинские военные уходят из Курска
Договорняк? Украинские военные уходят из Курска
09:55 3881
Нарышкин позвонил директору ЦРУ
Нарышкин позвонил директору ЦРУ
10:27 1738
Выбор есть только у богатых
Выбор есть только у богатых 100 строк философа; все еще актуально
11 мартa 2025, 22:35 4536
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка
01:18 9917
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре? что израильский аналитик советует президенту Трампу; все еще актуально
11 мартa 2025, 22:13 7850
Что США и Украина не обсудили в Джидде
Что США и Украина не обсудили в Джидде
08:55 2383
Российское наступление прекратилось. Совпадение?
Российское наступление прекратилось. Совпадение?
01:53 9228
За что арестовали «филиппинского Трампа»
За что арестовали «филиппинского Трампа» горячая тема
11 мартa 2025, 19:47 4535

ЭТО ВАЖНО

Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 7845
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
11:59 452
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО... обновлено 12:03
12:03 869
Договорняк? Украинские военные уходят из Курска
Договорняк? Украинские военные уходят из Курска
09:55 3881
Нарышкин позвонил директору ЦРУ
Нарышкин позвонил директору ЦРУ
10:27 1738
Выбор есть только у богатых
Выбор есть только у богатых 100 строк философа; все еще актуально
11 мартa 2025, 22:35 4536
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка
01:18 9917
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре?
Миротворцы США и России в Зангезурском коридоре? что израильский аналитик советует президенту Трампу; все еще актуально
11 мартa 2025, 22:13 7850
Что США и Украина не обсудили в Джидде
Что США и Украина не обсудили в Джидде
08:55 2383
Российское наступление прекратилось. Совпадение?
Российское наступление прекратилось. Совпадение?
01:53 9228
За что арестовали «филиппинского Трампа»
За что арестовали «филиппинского Трампа» горячая тема
11 мартa 2025, 19:47 4535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться