Две недели назад элитная российская группа беспилотников нарушила украинские линии снабжения. 25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную, но быстро сокращающуюся территорию в Курской области на западе России, пишет издание.

Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины. «Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения, - сообщил один из украинских источников издания. – Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть».

Украинское наступление в Курской области в августе принесло быстрый захват сотен квадратных миль территории. Однако закрепиться на стратегически выгодных рубежах не удалось. Продвижение на север тормозили российские контратаки, на восточном направлении украинские войска столкнулись с 12 000 солдат из Северной Кореи. Президент Украины Владимир Зеленский, имея целью дальнейшие переговоры о прекращении огня, рассматривал возможность обмена территориями.

После прекращения администрацией президента США Дональда Трампа военной поддержки Украины и заморозки обмена разведданными ситуация для украинских военных осложнилась. В Курской области действовала элитная российская группа «Рубикон», специализирующаяся на дронах. Беспилотники этой группы смогли прорывать украинское радиоподавление. В результате дороги к Судже были завалены уничтоженной украинской техникой, российская авиация разбомбила мосты на границе, затрудняя отступление. Накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что «угрозы вокруг наших подразделений в Курской области нет». Однако он не подтвердил, что украинские войска останутся там.