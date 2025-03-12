PAŞA Kapital успешно разместил «зеленые» облигации SOCAR

Данный проект, имеющий важное значение для страны, вызвал значительный интерес среди инвесторов, таким образом общий объем заявок на облигации SOCAR составил 220 миллионов долларов США. Из этой суммы PAŞA Kapital разместил 148,514 миллиона долларов США.

Более того, распределение заказов на облигации SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США по итогам аукциона выглядит следующим образом:

По результатам аукциона была зафиксирована высокая активность со стороны физических лиц. Облигации SOCAR, как инструмент устойчивого инвестирования, вызвали значительное доверие среди инвесторов. Распределение инвесторов по категориям выглядит следующим образом:

Генеральный директор PAŞA Kapital Джейхун Гаджиев отметил, что около 75% данной эмиссии было успешно размещено через PAŞA Kapital. Он также подчеркнул: «Будучи крупнейшим корпоративным облигационным проектом на местном рынке капитала, облигации SOCAR не только способствуют развитию рынка ценных бумаг, но и вносят значительный вклад в реализацию проектов, имеющих важное значение для «зеленого» будущего нашей страны. Команда PAŞA Kapital гордится тем, что выступила андеррайтером этого важного проекта, вызвавшего огромный интерес и высокий спрос среди инвесторов, а также достигла рекордных показателей на рынке корпоративных облигаций».

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах инвестиционной компании PAŞA Kapital можно связаться по номеру 1548 или посетить сайт https://www.pashacapital.az/.